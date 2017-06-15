Спасатели ищут троих детей с перевернувшейся на Чукотке моторной лодки

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Анадырь, 15 июня. Местные жители и спасатели в Билибинском районе Чукотского автономного округа продолжают поиски троих детей и двоих мужчин, пропавших без вести после того, как ранним утром на реке Малый Анюй перевернулась моторная лодка, на борту которой находились семь человек.

«По непонятным пока причинам лодка перевернулась. Женщине и одному ребенку удалось спастись. Местонахождение троих детей и двух мужчин остается неизвестным. Главой сельского поселения организовано проведение неотложных поисковых мероприятий», — сообщили в региональном Следственном управлении СК РФ.

В настоящее время к месту происшествия направлена следственно-оперативная группа. В поисках пропавших детей и взрослых участвую жители ближайших сел и спасатели МЧС РФ.