Ученые NASA показали обновленную карту «Звезды смерти»

В Избранное

Скопировать

Москва, 15 июня. Космическое агентство NASA представило самую детализированную на сегодняшний день карту поверхности спутника Сатурна Мимаса, который удивительно похож на «Звезду смерти» из «Звездных войн». Карту можно посмотреть в фотожурнале НАСА.

Карта основана на снимках, сделанных станцией Cassini в 2016-2017 годах, и охватывает область спутника длиной 198,2 км. Предыдущая карта поверхности Мимаса была опубликована в 2012 году. На нынешней более четко показаны западное и восточное полушария Мимаса, а также его южный полюс, сообщает New Inform.

Мимас диаметром порядка 400 км в основном состоит изо льда с вкраплениями камней. Спутник Сатурна нередко ассоциируют со «Звездой смерти» из-за гигантского кратера Гершель, делающего его похожим на вымышленную космическую станцию.

Добавим, ранее ученые заявили об обнаружении в созвездии Ориона звезду PDS 110, которую в СМИ называют старшим «братом» Сатурна.