Сирия на линии огня: кто и зачем толкает ИГИЛ из Ракки на газовые поля Пальмиры

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Обстановка в окрестностях Пальмиры в последние недели крайне тяжелая — боевики террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельности организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) предпринимают попытки прорвать линию обороны Сирийской арабской армии в районе газовых полей к северо-западу от древнего города. Последние атаки с применением «джихад-мобилей» и самодельных боевых беспилотников, которые привели к возгораниям на газовых скважинах, показывают, что террористы ИГИЛ* направляют на прорыв к Пальмире отборные силы из Ракки и Мосула.

Сейчас террористы продолжают стягивать силы из района Ракки — столицы квазиообразования ИГ**, которую в данный момент штурмуют силы международной коалиции и альянса «Демократические силы Сирии». Основная концентрация сил ИГ ведется в горной местности к северу от Пальмиры, а также в районе населенных пунктов Хувейсис и Акербат, которые сирийская армия безуспешно пытается зачистить. На данный момент прибывший из Ракки контингент ИГИЛ в Акербате, согласно разведданным, вырос с 1500 до 3000 бойцов, при этом они снабжены первоклассным американским вооружением, в частности, винтовками М16 с полным боекомплектом. Также этот район используется для добычи нефти и газа, а кроме того, боевики имеют возможность свободно передислоцироваться и пополнять свои силы.

Кто и зачем толкает боевиков из Ракки в Пальмиру? На этот вопрос корреспондента Федерального агентства новостей отвечал военный и политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев.

«На карте боевых столкновений с террористами «Исламского государства»** Ракка является на данный момент одной из наиболее горячих точек. Этот город, находящийся на севере Сирии, был захвачен и единолично контролировался боевиками ИГИЛ с марта 2013 года. Ракку называли неофициальной столицей террористов и одним из основных центров, где располагались органы управления «Исламского государства», — пояснил эксперт.

По словам Валяева, с конца мая 2016 года международная коалиция во главе с США начала операцию по освобождению города и спустя год отряды вооруженной сирийской оппозиции, основными силами которой являются курды, приблизились к стенам Старого города Ракки. Операция по освобождению города проходит грубо, ведь международная коалиция применяет массовую бомбардировку города, в котором находится мирное население. В частности, американское военное руководство признало, что используют при атаке фосфорные боеприпасы, запрещенные к применению различными международными соглашениями, которые, впрочем, американцы не подписывали. Авиаудары международной коалиции во главе с США в районе Ракки привели к гибели мирных жителей, а также к бегству из региона более 160 тысяч человек.

«Международная коалиция своими действиями показывает, что главной целью своей операции видит, в первую очередь, пропагандистский эффект по освобождению Ракки любой ценой. И, несмотря на потери среди мирного населения, несмотря на то, что боевиков ИГИЛ просто-напросто выдавливают из города в южном направлении, где они станут головной болью правительственных войск и ВКС России, американцы стремятся добыть в своей сирийской кампании важный трофей для новой администрации Белого дома. Российские военные силы в Сирии отслеживают ситуацию с перемещением отрядов боевиков из Ракки, которые беспрепятственно покидают город и пригороды. Даже после освобождения Ракки нельзя будет сказать, что ИГИЛ сразу прекратит свое существование. Наоборот, игиловцам после потери своей столицы срочно потребуется, в том числе и ради пропагандистского эффекта, освоить новые рубежи для наступления, а также провести перегруппировку и объединение своих сил для новых атак», — рассказал Валяев.



Одним из таких направлений, отметил эксперт, является город Пальмира, а также стратегически важная трасса Хомс-Пальмира. При атаке на районы вокруг древнего города боевики пытаются отбить важные для Дамаска газовые поля, что может привести к энергетическому коллапсу в Центральной Сирии. Отметим, в настоящий момент газовые поля в окрестностях Пальмиры находятся под контролем правительственных сил: подразделение «Охотники на ИГИЛ» (ISIS Hunters) обеспечивают круглосуточную оборону полей Аш-Шаир и Хайян и отражают непрекращающиеся атаки террористов ИГ. Тем не менее, эксперты отмечают, что сирийской армии крайне важно зачистить район Акербата от террористов «Исламского государства», чтобы остановить постоянные атаки на газовые поля с использованием «джихад-мобилей» и самодельных беспилотников. Кроме того, уничтожение контингента ИГИЛ в Акербате позволит снять угрозу блокировки со стратегической трассы Алеппо – Ханассер – Итрия – Саламия, по которой идет единственный путь снабжения всей провинции Алеппо, а также сил сирийской армии в провинции Ракка.

Тем не менее, атаки террористов ИГ, выдавленных из Ракки под Пальмиру, нацелены на куда больший результат. После прорыва к стратегической трассе Хомс-Пальмира террористы попытаются прорваться в город Эр-Растан, где расположен анклав боевиков и, объединившись с местными силами, выйти к границе с Ливаном. В начале июня боевики ИГИЛ уже предпринимали попытку прорваться в Ливан: тогда атака была отбита, но усиленная группировка боевиков снова будет идти в этом направлении.

«Если эти атаки увенчаются успехом, то можно будет говорить о том, что многие успехи САА и ВКС РФ за последний год будут сведены к нулю и это поставит Башара Асада в критическое положение. Все эти риски подразумеваются из-за стратегии международной коалиции во главе с США по борьбе с ИГИЛ, которые либо не предусматривают подобные риски, либо намеренно стремятся к приближению такого сценария, который будет оказывать на Асада максимальное давление. Это позволяет игиловцам регулярно производить перегруппировку сил, менять направления для наступлений и продолжать свою борьбу», — резюмировал Евгений Валяев.

* Организация запрещена на территории РФ.