В Избранное

Скопировать

Москва, 15 июня. Народный артист СССР Алексей Баталов скончался на 89-м году жизни. Как стало известно, знаменитый актер умер в закрытом пансионате в Подмосковье.

Как сообщают источники ФАН, накануне смерти пожилой актер перенес операцию по замене сустава. Тогда врачи делали положительные прогнозы, которые, увы, не сбылись.

Уже во вторник Баталова планировали перевести в реабилитационный центр для восстановления после тяжелой операции.

Алексей Баталов родился во Владимире в 9128 году. Он окончил Школу-студию МХАТ имени В.И. Немировича-Данченко. Баталов запомнился россиянам по ролям в фильмах «Москва слезам не верит», «Летят журавли».