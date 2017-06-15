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Стало известно, где умер актер Алексей Баталов
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Стало известно, где умер актер Алексей Баталов

10:01  15 Июня 2017
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Стало известно, где умер актер Алексей Баталов

Москва, 15 июня. Народный артист СССР Алексей Баталов скончался на 89-м году жизни. Как стало известно, знаменитый актер умер в закрытом пансионате в Подмосковье.

Как сообщают источники ФАН, накануне смерти пожилой актер перенес операцию по замене сустава. Тогда врачи делали положительные прогнозы, которые, увы, не сбылись.

Уже во вторник Баталова планировали перевести в реабилитационный центр для восстановления после тяжелой операции.

Алексей Баталов родился во Владимире в 9128 году. Он окончил Школу-студию МХАТ имени В.И. Немировича-Данченко. Баталов запомнился россиянам по ролям в фильмах «Москва слезам не верит», «Летят журавли».

 

#баталов
Дима Оленин
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