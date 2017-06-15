Первые результаты экспертизы останков семьи Николая II могут опубликовать этим летом

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Москва, 15 июня. Первые публикации неизвестных ранее фактов, вскрывшихся в ходе опознания останков, которые, предположительно, принадлежат расстрелянным членам семьи последнего русского императора Николая II, могут обнародовать уже этим летом. Об этом сообщил викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси, епископ Егорьевский Тихон сообщил.

Накануне сотрудники СК РФ доложили главе ведомства Алексею Бастрыкину и патриарху Кириллу о промежуточных результатах опознания «екатеринбургских останков».

По словам епископа Тихона, в ходе исследования вскрылось множество неизвестных ранее фактов. «И их немало. Это все, что пока можно сказать. Если разрешение Следственного комитета будет получено, то увидеть первые публикации можно будет уже этим летом», - сообщил он в комментарии ТАСС.

Кроме того, он отметил, что патриаршая комиссия будет также просить у СК РФ разрешения, чтобы ее постоянные и привлеченные эксперты еще до окончания следствия могли давать интервью и давать комментарии по вопросам и темам, ответы на которые уже получены.

«Мы очень надеемся на согласие Следственного комитета, и тогда возможно будет организовать в самых разнообразных формах конструктивное обсуждение по новым и ранее имевшимся фактам и версиям», - заключил он.

