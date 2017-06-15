Девушка-водитель погибла в страшном ДТП с фурой под Петербургом

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Санкт-Петербург, 15 июня. На трассе во Всеволожском районе Ленобласти столкнулись фура и две иномарки, в результате чего погибла предполагаемая виновница аварии.

Как стало известно ФАН, ДТП случилось накануне в 21.13 на участке автодороги «Санкт-Петербург — Морье». По предварительной версии, водитель автомобиля Skoda 1989 года рождения, выезжая с прилегающей территории, не предоставила преимущество грузовику Scaniа. От удара фуру вынесло на встречную иномарку Toyota.

Прибывшие медики госпитализировали водителя Skoda, которая находилась в крайне тяжелом состоянии. Девушкуа скончалась в автомобиле скорой помощи.