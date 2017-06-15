Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Девушка-водитель погибла в страшном ДТП с фурой под Петербургом
Triangle Created with Sketch.

Девушка-водитель погибла в страшном ДТП с фурой под Петербургом

9:57  15 Июня 2017
195

Девушка-водитель погибла в страшном ДТП с фурой под Петербургом

Санкт-Петербург, 15 июня. На трассе во Всеволожском районе Ленобласти столкнулись фура и две иномарки, в результате чего погибла предполагаемая виновница аварии.

Как стало известно ФАН, ДТП случилось накануне в 21.13 на участке автодороги «Санкт-Петербург — Морье». По предварительной версии, водитель автомобиля Skoda 1989 года рождения, выезжая с прилегающей территории, не предоставила преимущество грузовику Scaniа. От удара фуру вынесло на встречную иномарку Toyota.

Прибывшие медики госпитализировали водителя Skoda, которая находилась в крайне тяжелом состоянии. Девушкуа скончалась в автомобиле скорой помощи. 

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть