ФБР проверяет информацию о бомбе с радиоактивной начинкой в порту Чарлстона

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Чарлстон, штат Южная Каролина, 15 июня. Сотрудники Федерального бюро расследований США проводят проверку в связи с сообщениями о «грязной бомбе» — мощном взрывном устройстве с большим количеством радиоактивного материала — на судне, остановившемся в порту города Чарлстон. Соответствующее сообщение распространило агентство Fox News со ссылкой на береговую охрану США.

По сведениям СМИ, речь идет о судне Maersk Memphis, которое бросило якорь в портовом терминале Wando Welch.

Ранее стало известно, что в порту Чарлстона была проведена эвакуация. Предполагаемая «грязная бомба» может находиться в одном из контейнеров на судне Maersk Memphis, на место прибыли сотрудники саперных спецподразделений, сотрудники спасательных служб и специалисты под работе с особо опасными материалами.

«Грязная бомба» чрезвычайно опасна — в случае детонации такого устройства радиоактивные материалы разносятся на большое расстояние, заражая местность.