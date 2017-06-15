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Общество
Рособрнадзор подвел итоги сдачи ЕГЭ по профильной математике
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Рособрнадзор подвел итоги сдачи ЕГЭ по профильной математике

9:57  15 Июня 2017
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ЕГЭ

Москва, 15 июня. Средний балл участников Единого государственного экзамена в текущем году по математике вырос по сравнению аналогичным периодом минувшего года на один балл. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Рособрнадзора. 

Согласно данным ведомства, по оглашенным итогам ЕГЭ по математике, который выпускники писали в начале месяца, средний результат участников вырос на один балл — до 47,1. 

Отмечается, что также уменьшилось число тех, кто не смог преодолеть минимальную отметку в 27 баллов.

«Степень сложности ЕГЭ по математике профильного уровня в текущем году не менялась. Ориентировочные результаты экзамена говорят о том, что участники в этом году справились с заданиями лучше», — отметил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. 

Как сообщал АиФ, семь человек в Челябинской области сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов.

#россия #математика #кравцов #рособрнадзор #егэ
Дана Балан
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