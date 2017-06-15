Прямая линия с Путиным 2017: как задать вопрос президенту, телефоны, где смотреть

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В четверг, 15 июня, состоится одно из самых популярных в России мероприятий — россияне смогут в прямом эфире задать вопросы президенту РФ и услышать его ответ. А это значит, что через несколько часов в 15-й раз стартует ежегодная телепрограмма «Прямая линия с Владимиром Путиным».

Во сколько начнется «Прямая линия с Владимиром Путиным»

Как было сказано выше, в 2017 году телепрограмма «Прямая линия с Владимиром Путиным» пройдет в четверг, 15 июня. Начало прямой трансляции традиционно запланировано на 12.00.

Сколько продлится трансляция прямой линии с Владимиром Путиным

Если вспомнить традиции, сложившиеся в ходе предыдущих прямых линий с президентом, программа идет в среднем т три с половиной — четыре часа.

Где смотреть или слушать программу «Прямая линия с Владимиром Путиным»

За тем, как президент России Владимир Путин будет в прямом эфире отвечать на вопросы россиян, можно будет следить при помощи следующих средств массовой информации:

Первый канал;

телеканал «Россия 1»;

телеканал «Россия 24»;

«Радио России»;

радиостанция «Маяк»;

радиостанция «Вести FM»;

сайт программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» (с сурдопереводом);

Общественное телевидение России (ОТР) (с сурдопереводом);

Также большинство ведущих российских СМИ и известные блогеры будут вести текстовую онлайн-трансляцию, в том числе в Twitter.

Текстовую онлайн-трансляцию представит своим читателям и Федеральное агентство новостей.

Как задать вопрос президенту РФ Владимиру Путину

Задать вопрос президенту можно в любой момент вплоть до окончания программы «Прямая линия с Владимиром Путиным». Это можно сделать по телефону, в текстовой форме при помощи SMS или MMS-сообщений, а также через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).

Также можно записать свой вопрос на видео через официальный сайт или через специальные мобильные приложения «Москва — Путину» или OK Live. OK Live — это первое российское приложение для онлайн-трансляций — еще можно успеть бесплатно установить его через магазины AppStore и GooglePlay.

Также вопросы, в том числе в виде видеороликов, можно задавать через официальные группы прямой линии в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Как позвонить президенту: телефоны

Позвонить в Единый центр обработки сообщений для прямой линии можно из любой точки РФ по бесплатному для всех видов связи телефону:8-800-200-40-40.

Если вы за рубежом, звоните по следующим телефонам:

+7-499-550-40-40;

+7-495-539-40-40.

SMS и MMS-сообщения можно бесплатно послать по номеру 0-40-40, но только через российских операторов. Вопросы должны быть на русском языке (кириллицей) и объемом не более 70 знаков.

Также свои вопросы президенту зададут гости в студии и россияне, с которыми Владимир Путин будет общаться в ходе прямых включений из различных российских регионов.

На какие вопросы ответит Владимир Путин

В ходе прямых линий Владимир Путин традиционно отвечает на вопросы, волнующие всех граждан нашей страны. Будут затронуты темы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни России, а также внешнеполитические проблемы. Также президент в ходе прямой линии уделяет часть времени, чтобы ответить на личные вопросы россиян. Глава государства также старается выполнить некоторые просьбы граждан, которые те озвучивают в ходе прямого эфира.