Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Бузова платит фанатам за подпевку на концертах
Triangle Created with Sketch.

Бузова платит фанатам за подпевку на концертах

9:47  15 Июня 2017
1311

Бузова платит фанатам за подпевку на концертах

Санкт-Петербург, 15 июня. Бывшая участница «Дома-2» и начинающая певица Ольга Бузова выплачивает подросткам по 200 рублей за массовую подпевку, рассказала одна из жительниц Санкт-Петербурга, пришедшая вместе с внуками на концерт к Дворцовой площади.

В группах, посвященных реалити-шоу, опубликовали рассказ некой Галины, которая сообщила о том, что Бузова платит фанатам за подпевку. Вместе со своими внуками женщина пришла 12 июня на Дворцовую площадь, где проходил концерт в честь Дня России.

В какой-то момент подростки пропали из поля зрения. Через несколько минут они появились с двумя сотнями рублей каждый. Выяснилось, что Бузова распечатала для них на принтере припев песни, которую необходимо скандировать во время ее выступления, передает «Комсомольская правда в Петербурге».

По словам Галины, с подобным она столкнулась впервые. Ни на одном концерте, ни в одном театре, ни на одной открытой площадке не было ничего подобного.

#ольга бузова #фанаты
Дима Оленин
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть