Бузова платит фанатам за подпевку на концертах

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Санкт-Петербург, 15 июня. Бывшая участница «Дома-2» и начинающая певица Ольга Бузова выплачивает подросткам по 200 рублей за массовую подпевку, рассказала одна из жительниц Санкт-Петербурга, пришедшая вместе с внуками на концерт к Дворцовой площади.

В группах, посвященных реалити-шоу, опубликовали рассказ некой Галины, которая сообщила о том, что Бузова платит фанатам за подпевку. Вместе со своими внуками женщина пришла 12 июня на Дворцовую площадь, где проходил концерт в честь Дня России.

В какой-то момент подростки пропали из поля зрения. Через несколько минут они появились с двумя сотнями рублей каждый. Выяснилось, что Бузова распечатала для них на принтере припев песни, которую необходимо скандировать во время ее выступления, передает «Комсомольская правда в Петербурге».

По словам Галины, с подобным она столкнулась впервые. Ни на одном концерте, ни в одном театре, ни на одной открытой площадке не было ничего подобного.