Боевики ИГ захватили афганское убежище Усамы бен Ладена в горах Тора-Бора

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Кабул, 15 июня. Информационные ресурсы террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) объявили сегодня о захвате пещерного комплекса в афганских горах Тора-Бора. Именно в этих пещерах когда-то прятался от авиации и боевых дронов США «террорист номер один» Усама бен Ладен.

Террористы ИГ* отбили пещеры бен Ладена у боевиков исламского движения «Талибан» (также запрещено в России). Ранее во вторник афганские власти сообщили, что террористы ИГ атаковали удерживающих пещеры талибов, однако не имели возможности подтвердить захват пещер.

В записанном боевиками аудиообращении сказано, что черный флаг «Исламского государства»* развевается над горами Тора-Бора. Кроме того, исламисты сообщили, что захватили несколько районов в окрестностях Тора-Бора и заставили бежавших от боевых столкновений местных жителей вернуться в свои дома и оставаться там.

* Организация запрещена на территории РФ.