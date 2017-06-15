Трехлетний малыш едва не сгорел заживо во время операции на Сахалине

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Южно-Сахалинск, 15 июня. Трехлетний ребенок загорелся во время операции в областной детской больнице Южно-Сахалинска. Малыш получил термический ожог, угрозы для его жизни нет.

Как сообщает пресс-служба областного Минздрава, во время коагуляции сосудов искра попала на ткань валика, которым обернули ребенка во время операции. Медики сразу же потушили огонь, однако ожога избежать не удалось. В итоге хирурги довели операцию до конца, пишет газета «Известия».

В региональном СУ СК РФ уточнили, что операция была совершена 14 июня в ГБУЗ «Областная детская больница». По факту ЧП проходит процессуальная проверка.

Добавим, ранее в Курганской области было возбуждено уголовное дело по факту смерти пациентки клиники пластической хирургии. Как передает URA.RU, женщина скончалась на следующий день после операции.