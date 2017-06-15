Донбасс: в ЛНР и ДНР разгружают грузовики с гуманитарной помощью из России

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Донецк/Луганск, 15 июня. В столицах Луганской и Донецкой народных республик началась разгрузка гуманитарного конвоя МЧС РФ, прибывшего из России.

Разгрузка 66-го по счету гумконвоя в Донецке началась на трех складах, сообщили в спасательном ведомстве ДНР. Сюда прибыли 28 грузовиков, доставивших свыше 600 тонн медикаментов и детского питания.

Также продолжается разгрузка автомобилей МЧС РФ с гуманитарной помощью в Луганске.

Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, гуманитарная колонна пересекла российско-украинскую границу без проволочек. Маршрут до пунктов пропуска был пройден без задержек.

«Соблюдая требования, автомобили МЧС России заезжали на контрольно-пропускной пункт с открытым задним пологом кузова. Проверке подверглись не только техника, но сопроводительные документы на гуманитарный груз», — говорится в сообщении ведомства.

Всего с 2014 года автомобильные колонны МЧС России доставили для жителей Луганской и Донецкой народных республик более 68 тыс. тонн гуманитарной помощи.