Бандеризация до последнего: зачем Украина запретила георгиевскую ленту
В четверг, 15 июня, на Украине вступил в силу закон «о запрете изготовления и пропаганды» георгиевской ленты. Закон ранее был подписан украинским президентом Петром Порошенко. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
Ранее Верховная рада Украины приняла закон, который вводит административную ответственность (штраф и арест) за изготовление и ношение георгиевской ленты в стране. Закон, конечно, предусматривает исключение для ветеранов Великой Отечественной войны (ордена и медали, которые содержат элементы георгиевской ленты). Но вряд ли кто-то решится их носить.
Политолог Максим Жаров, беседуя с корреспондентом ФАН, отметил, что нацизм на Украине укрепляется именно через такие законы. Законодательно запрещая символику Победы, киевские власти не просто пытаются «декоммунизировать» общество, а еще и прививают ему бациллы нацизма в виде поклонения бандеровщине. «Тем самым здоровая часть украинского общества искусственно выдавливается из страны и в ней остаются только те, кто нужен Киеву в качестве «пушечного мяса» в зоне АТО. Гибель Украины как современного государства в связи с этим очевидна», — добавил Жаров.
Политолог, председатель Русского гражданского общества Алексей Живов в комментарии ФАН выразил мнение, что запрет на ношение георгиевской ленты стал неприятным, но предсказуемым итогом новой украинской культурной и национальной политики. Порошенко ускоренно проводит политику полного культурного разрыва между Россией и Украиной.
«Единственным символом национального единства русских и малороссов в современной культурной архитектуре «Русского мира» оставалась общая кровь, пролитая в отечественной войне, и символизация этой жертвы через различные объединяющиеся знаки. Вечный огонь, неизвестный солдат, танк Т-34, георгиевская лента и пугало «фашизма». Из всех этих знаков самым компактным и легко воспроизводимым является георгиевская лента, которая, кроме всего прочего, имеет гораздо более глубокие исторические ссылки. В последние 15 лет георгиевская лента превратилась не только в мемориальный знак, но и в знак актуальной политической и национальной идентичности. С этой лентой воюют ополченцы Донбасса. Ее носят школьники и взрослые люди, она используется в бесчисленных графических образах. Совершенно логично, что украинские власти, установившие полноценную культурно-национальную диктатуру, пытаются законодательно удалить из медиума все конкурирующие политические и культурные знаки», — пояснил Алексей Живов.
По словам эксперта, на Украине с 2014 года старательно пытаются отделить участие СССР-России в великой войне от участия в этой же войне Украины. «Как бы дико это ни звучало, но у них это со временем получится. Но настоящая трагедия наступит позже, когда из школ выйдут дети, пропитанные этой лживой сепаратистской пропагандой. Борьба с георгиевской лентой — это не борьба с прошлым, это борьба с будущим. И вести эту борьбу надо симметрично, отвечая на образование образованием, на запрет одних консолидирующих символом, поиском и созданием других», — подытожил Алексей Живов.
Политолог, эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Владимир Киреев в беседе с ФАН заметил, что Киев пытается выдавить русский язык, историческую систему координат, связанную с Россией, что новой власти не удалось за три года гражданской войны на Украине. Однако, уверен эксперт, новый закон нужно рассматривать также и в разрезе нового витка борьбы за власть внутри правящей элиты.
«Как известно, украинские элиты расколоты сразу на несколько частей. С одной стороны, это группа Петра Порошенко, контролирующая пост президента, правительство и министерство обороны. С другой стороны, группировка отцов-основателей Майдана 2013-2014 года, фактически осуществившая своими руками переворот, но получившая контроль только над частью властных высот. «Народный фронт» контролирует Совет национальной безопасности, МВД, добровольческие батальоны и отчасти парламент. Учитывая конфронтационные настроения между лидерами этих группировок, такое положение дел свидетельствует об установившемся двоевластии в стране. Каждая из группировок стремиться установить полный контроль над ситуацией. До сих пор это было невозможно, так как они своими ресурсами взаимно блокируют друг друга. С другой стороны, обе группы могут посоревноваться в непопулярности у населения страны, рейтинги обеих сил чудовищно (иначе не скажешь) низки. Кроме того, существует более-менее популярная среди избирателей Юлия Тимошенко, обладающая связями с бизнесом, но не имеющая поддержки ни МВД, ни СБУ, ни армии», — пояснил Владимир Киреев.
Эксперт отметил, что до сих пор режим Порошенко держался на поддержке части избирателей, бизнеса и армии. Однако в ситуации сокращения значимости Украины для США после прихода к власти администрации Дональда Трампа Киев и его политическая структура повисают «в воздухе». Это означает, что Юлия Тимошенко и Андрей Парубий, имеющие хорошие связи с антирусскими политическими группами в США, начинают соревноваться за право свергнуть Порошенко и поставить коллективный Запад, в том числе руководство США, перед свершившимся фактом создания новой политической власти на Украине.
«Петр Порошенко, подписывая закон «о георгиевской ленте», стремится удержать ситуацию под контролем, не дав усилиться более радикальным группам. Но в то же время это заставляет его более радикализировать свою собственную позицию. К чему приведет эта ситуация, спрогнозировать невозможно, но любые сценарии не дают надежд на сколько-нибудь устойчивый мирный сценарий дальнейшей судьбе Украины и ее отношениям с Москвой», — резюмировал Владимир Киреев.