Бандеризация до последнего: зачем Украина запретила георгиевскую ленту

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В четверг, 15 июня, на Украине вступил в силу закон «о запрете изготовления и пропаганды» георгиевской ленты. Закон ранее был подписан украинским президентом Петром Порошенко. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Ранее Верховная рада Украины приняла закон, который вводит административную ответственность (штраф и арест) за изготовление и ношение георгиевской ленты в стране. Закон, конечно, предусматривает исключение для ветеранов Великой Отечественной войны (ордена и медали, которые содержат элементы георгиевской ленты). Но вряд ли кто-то решится их носить.

Политолог Максим Жаров, беседуя с корреспондентом ФАН, отметил, что нацизм на Украине укрепляется именно через такие законы. Законодательно запрещая символику Победы, киевские власти не просто пытаются «декоммунизировать» общество, а еще и прививают ему бациллы нацизма в виде поклонения бандеровщине. «Тем самым здоровая часть украинского общества искусственно выдавливается из страны и в ней остаются только те, кто нужен Киеву в качестве «пушечного мяса» в зоне АТО. Гибель Украины как современного государства в связи с этим очевидна», — добавил Жаров.

Политолог, председатель Русского гражданского общества Алексей Живов в комментарии ФАН выразил мнение, что запрет на ношение георгиевской ленты стал неприятным, но предсказуемым итогом новой украинской культурной и национальной политики. Порошенко ускоренно проводит политику полного культурного разрыва между Россией и Украиной.

«Единственным символом национального единства русских и малороссов в современной культурной архитектуре «Русского мира» оставалась общая кровь, пролитая в отечественной войне, и символизация этой жертвы через различные объединяющиеся знаки. Вечный огонь, неизвестный солдат, танк Т-34, георгиевская лента и пугало «фашизма». Из всех этих знаков самым компактным и легко воспроизводимым является георгиевская лента, которая, кроме всего прочего, имеет гораздо более глубокие исторические ссылки. В последние 15 лет георгиевская лента превратилась не только в мемориальный знак, но и в знак актуальной политической и национальной идентичности. С этой лентой воюют ополченцы Донбасса. Ее носят школьники и взрослые люди, она используется в бесчисленных графических образах. Совершенно логично, что украинские власти, установившие полноценную культурно-национальную диктатуру, пытаются законодательно удалить из медиума все конкурирующие политические и культурные знаки», — пояснил Алексей Живов.

По словам эксперта, на Украине с 2014 года старательно пытаются отделить участие СССР-России в великой войне от участия в этой же войне Украины. «Как бы дико это ни звучало, но у них это со временем получится. Но настоящая трагедия наступит позже, когда из школ выйдут дети, пропитанные этой лживой сепаратистской пропагандой. Борьба с георгиевской лентой — это не борьба с прошлым, это борьба с будущим. И вести эту борьбу надо симметрично, отвечая на образование образованием, на запрет одних консолидирующих символом, поиском и созданием других», — подытожил Алексей Живов.

Политолог, эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Владимир Киреев в беседе с ФАН заметил, что Киев пытается выдавить русский язык, историческую систему координат, связанную с Россией, что новой власти не удалось за три года гражданской войны на Украине. Однако, уверен эксперт, новый закон нужно рассматривать также и в разрезе нового витка борьбы за власть внутри правящей элиты.

«Как известно, украинские элиты расколоты сразу на несколько частей. С одной стороны, это группа Петра Порошенко, контролирующая пост президента, правительство и министерство обороны. С другой стороны, группировка отцов-основателей Майдана 2013-2014 года, фактически осуществившая своими руками переворот, но получившая контроль только над частью властных высот. «Народный фронт» контролирует Совет национальной безопасности, МВД, добровольческие батальоны и отчасти парламент. Учитывая конфронтационные настроения между лидерами этих группировок, такое положение дел свидетельствует об установившемся двоевластии в стране. Каждая из группировок стремиться установить полный контроль над ситуацией. До сих пор это было невозможно, так как они своими ресурсами взаимно блокируют друг друга. С другой стороны, обе группы могут посоревноваться в непопулярности у населения страны, рейтинги обеих сил чудовищно (иначе не скажешь) низки. Кроме того, существует более-менее популярная среди избирателей Юлия Тимошенко, обладающая связями с бизнесом, но не имеющая поддержки ни МВД, ни СБУ, ни армии», — пояснил Владимир Киреев.

Эксперт отметил, что до сих пор режим Порошенко держался на поддержке части избирателей, бизнеса и армии. Однако в ситуации сокращения значимости Украины для США после прихода к власти администрации Дональда Трампа Киев и его политическая структура повисают «в воздухе». Это означает, что Юлия Тимошенко и Андрей Парубий, имеющие хорошие связи с антирусскими политическими группами в США, начинают соревноваться за право свергнуть Порошенко и поставить коллективный Запад, в том числе руководство США, перед свершившимся фактом создания новой политической власти на Украине.