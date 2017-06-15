Ревнивая жительница Кургана зарезала мужа со второй попытки

В Избранное

Скопировать

Курган, 15 июня. В Кургане возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней местной жительницы, подозреваемой в убийстве супруга. Ранее злоумышленница уже сидела в тюрьме за причинение ему серьезных травм.

По версии следствия, в апреле этого года во время ссоры женщина зарезала своего мужа. Причиной преступления, предположительно, стала критика со стороны потерпевшего и ревность супруги к нему.

Как выяснилось, ранее обвиняемую приговорили к лишению свободы за причинение тяжкого вреда здоровью этому мужчине. Отбыв наказание, жительница Кургана вновь пошла на преступление. Как сообщает URA.RU, городской отдел СК РФ по региону направил материалы уголовного дела в суд.