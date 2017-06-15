Новую сессию Парламентского собрания России и Белоруссии примет Брянск

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Минск, 15 июня. Следующая сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России пройдет в декабре в Брянске, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«По общему мнению, и после достаточно бурного обсуждения, местом проведения выбран Брянск, учитывая, что Брянская область — не только регион, который граничит с Республикой Беларусь, но и там у нас очень много совместных проектов, которые размещены на производствах в Брянской области, — отметил он на открытии 52-й сессии в Минске.

Кроме того, Володин рассказал, как союзные парламентарии в ходе заседания Совета Парламентского собрания обсудили новых формы и подходы к работе», «не стоять на месте, используя только то, что уже наработано».

Именно через такие новые подходы сотрудничества, по его словам, можно будет находить решения, которые будут сближать народы России и Белоруссии и создавать правовые условия развития Союзного государства.