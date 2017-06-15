Россия сохранит свободный въезд в страну для белорусов

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Минск, 15 июня. Российские власти примут меры по свободному въезду граждан Белоруссии на территорию страны, сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, выступая на сессии Парламентского собрания Союза двух стран.

Сейчас в России обсуждаются условия сохранения беспрепятственного передвижения белорусских и российских граждан. Приняты все меры для того, чтобы сохранить порядок, который был ранее, отметил Рапота.

В рамках формирования новой миграционной политики возникли некоторые проблемы, связанные с введением российской стороной особого порядка приема воздушных судов из Белоруссии.

Отметим, что все рейсы между Россией и Белоруссией с 15 мая переведены в международные отделы российских воздушных гаваней. При этом граждане России и Белоруссии смогут пересекать границу без прохождения пограничного контроля.