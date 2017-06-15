При атаке «Талибана» в центре Афганистане погибли трое детей

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Кабул, 15 июня. Три ребенка стали жертвами нападения боевиков экстремистской группировки «Талибан» (запрещена в России) в провинции Вардак, расположенной в Афганистане. Об этом в четверг сообщает агентство Пажвок со ссылкой на местные власти.

Согласно информации агентства, боевики напали на позиции правительственных сил в центральной части провинции, в результате один из снарядов попал в дом. В результате трое детей погибли.

Напомним, по меньшей мере 10 человек погибли в результате сильного взрыва на юго-востоке Афганистана.