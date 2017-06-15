Моторная лодка с детьми перевернулась на Чукотке

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Анадырь, 15 июня. На Чукотке перевернулась моторная лодка, в которой находились семь человек, включая четверых детей. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Чукотскому автономному округу, пять человек из находившихся в лодке пропали без вести.

Переворачивание лодки, вышедшей из села Островное в Билибинском районе Чукотки, произошла около 5 часов по Красноярскому времени (около часу ночи в Москве). Лодка, в которой находились члены одной семьи, направлялась в село Келервеем. Двум пассажирам удалось выплыть из холодной реки на берег, местонахождение остальных неизвестно.