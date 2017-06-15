Моторная лодка с детьми перевернулась на Чукотке
Анадырь, 15 июня. На Чукотке перевернулась моторная лодка, в которой находились семь человек, включая четверых детей. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Чукотскому автономному округу, пять человек из находившихся в лодке пропали без вести.
Переворачивание лодки, вышедшей из села Островное в Билибинском районе Чукотки, произошла около 5 часов по Красноярскому времени (около часу ночи в Москве). Лодка, в которой находились члены одной семьи, направлялась в село Келервеем. Двум пассажирам удалось выплыть из холодной реки на берег, местонахождение остальных неизвестно.
«На данный момент главой сельского поселения (старостой) организованы поиски силами местных жителей. В поисковых работах задействовано16 человек и 6 единиц техники, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Чукотскому автономному округу. — Из окружного центра го Анадырь на место происшествия вылетел первый заместитель Губернатора Чукотского автономного округа — председатель КЧС Леонид Николаев, начальник Главного управления МЧС России по Чукотскому автономному округу Руслан Назаров, 5 спасателей поисково-спасательной группы».