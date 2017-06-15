Китайцы хотят инвестировать в сельское хозяйство Белоруссии 1 млрд долларов

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Пекин, 15 июня. Китай может подвинуть Россию и стать главным импортером белорусских продуктов. Бизнесмены из Поднебесной планируют реализовать масштабные проекты, вложив в сельское хозяйство Белоруссии в общей сложности более 1 млрд долларов.

Компании из КНР объявили о том, что еще до конца текущего года намерены арендовать 20 тысяч гектаров земель, где будут построены фермы на 40 тысяч голов скота.

Если грандиозные планы претворятся в жизнь, что Россия имеет все шансы потерять звание главного импортера продуктов питания из Белоруссии. Эти лавры заберет себе Китай.

Однако эксперты уже высказывают опасения относительно пользы такого сотрудничества Белоруссии и Китая. Они приводят в пример аналогичные проекты КНР в некоторых странах Африки. Белорусский экономист Иван Акулич в интервью RT рассказал, что китайские бизнесмены предложили Кении помощь в развитии сельского хозяйства и взяли в аренду на 50 лет большие площади земли.