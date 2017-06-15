Ученые: Вспышки на Солнце являются предвестниками апокалипсиса

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Вашингтон, 15 июня. Американские ученые из Гарвардского университета заявили, что постоянные вспышки на Солнце могут стать предвестниками апокалипсиса. На это указывают сразу несколько факторов. В первую очередь, количество пятен на светиле постепенно уменьшается, что может говорить о его остывании.

С каждым годом ученым все труднее предсказывать вспышки на Солнце. Однако все чаще эти вспышки проявляются в различных катаклизмах, которые происходят на Земле, уверены эксперты.

Некоторые исследователи уверены, что даже если наше светило полностью остынет, у Земли найдутся альтернативные источники, которые не дадут всему живому погибнуть. В случае негативного развития ситуации, сначала погибнут растения, а потом вся поверхность планеты покроется льдом.

Большинство астрономов считают, что Солнце потухнет только через 10 млрд лет. Другие призывают людей поскорее начать осваивать космос и другие планеты. К примеру, об этом часто говорил известный британский физик-теоретик Стивен Хокинг.