Труп с синяком на ягодице нашли на детской площадке в Петербурге

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Санкт-Петербург, 15 июня. Полиция Северной столицы выясняет обстоятельства гибели мужчины, чей труп нашли на детской спортивной площадке на улице Белы Куна. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Мертвого мужчину обнаружили во дворе дома №26 накануне около семи часов утра. На вид погибшему 50 лет, у него седые волосы и славянская внешность. Одет мужчина был в джинсы, футболку и куртку. На левом бедре и ягодицах обнаружили гематомы. Личность потерпевшего и причина его гибели сейчас выясняются.