Aston Martin выпустит лимитированную серию спорткара Vantage AMR

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Лондон, 15 июня. Компания Aston Martin рассекретила имитированную версию Vantage, посвященную выступлению на чемпионате мира по автогонкам на выносливость FIA Endurance.

Ожидается, что в продажу автомобиль поступит в четвертом квартале 2017 года. В Европе Vantage будет стоить от 126 995 евро.

Автомобиль получил две модификации. Первая, с бензиновым мотором V12, будет ограничена тиражом в 100 экземпляров. Модель с двигателем V8 будет выпущена тиражом в 200 экземпляров.