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Aston Martin выпустит лимитированную серию спорткара Vantage AMR
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Aston Martin выпустит лимитированную серию спорткара Vantage AMR

9:10  15 Июня 2017
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Aston Martin выпустит лимитированную серию спорткара Vantage AMR

Лондон, 15 июня. Компания Aston Martin рассекретила имитированную версию Vantage, посвященную выступлению на чемпионате мира по автогонкам на выносливость FIA Endurance.

Ожидается, что в продажу автомобиль поступит в четвертом квартале 2017 года. В Европе Vantage будет стоить от 126 995 евро. 

Aston Martin выпустит лимитированную серию спорткара Vantage AMR

Автомобиль получил две модификации. Первая, с бензиновым мотором V12, будет ограничена тиражом в 100 экземпляров. Модель с двигателем V8 будет выпущена тиражом в 200 экземпляров.

Aston Martin выпустит лимитированную серию спорткара Vantage AMRAston Martin выпустит лимитированную серию спорткара Vantage AMR

#vantage #astonmartin
Олеся Волкова
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