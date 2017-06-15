СМИ сообщили о планах увеличить выслугу лет для выхода военных на пенсию

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Москва, 15 июня. В СМИ появилась информация о намерении ведомств, в которых предусмотрена военная служба, увеличить срок службы, дающий право на получение военной пенсии, с 20 до 25 лет. Соответствующий законопроект уже разработан, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Коммерсант».

Информацию о разработке законопроекта изданию подтвердили источники в одном из силовых ведомств. Инициаторы увеличения срока службы полагают, что такая мера уменьшит нагрузку на бюджет на несколько сотен миллиардов рублей ежегодно. Также некоторые эксперты прогнозируют появление большей свободы у кабмина в вопросе о досрочных пенсиях после того, как снизятся расходы на военные пенсии.