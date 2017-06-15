Слуцкий назвал решение сената США по антироссийским санкциям «подстраховкой»
Москва, 15 июня. Предложение американского сената об антироссийских санкциях является своего рода мерой предосторожности некоторых кругов от конструктивных решений главы Белого дома Дональда Трампа в отношении России. Таким мнением поделился глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.
По его словам, некоторые круги в США боятся, что республиканец в порыве конструктива может отменить или ограничить принятые ранее антироссийские санкции. Ввиду этого была проведена некая подстраховка.
«Россию традиционно связывают с Трампом, с механикой его выборов. Все это серьезным образом бьет по самому Трампу и побуждает его дистанцироваться от того, что связано с Москвой», — подчеркнул Слуцкий.
Он также отметил, что градус антироссийского напряжения зашкаливает в США, однако это не отменяет действий России в налаживании отношений между странами.