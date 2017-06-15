Слуцкий назвал решение сената США по антироссийским санкциям «подстраховкой»

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Москва, 15 июня. Предложение американского сената об антироссийских санкциях является своего рода мерой предосторожности некоторых кругов от конструктивных решений главы Белого дома Дональда Трампа в отношении России. Таким мнением поделился глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, некоторые круги в США боятся, что республиканец в порыве конструктива может отменить или ограничить принятые ранее антироссийские санкции. Ввиду этого была проведена некая подстраховка.

«Россию традиционно связывают с Трампом, с механикой его выборов. Все это серьезным образом бьет по самому Трампу и побуждает его дистанцироваться от того, что связано с Москвой», — подчеркнул Слуцкий.

Он также отметил, что градус антироссийского напряжения зашкаливает в США, однако это не отменяет действий России в налаживании отношений между странами.