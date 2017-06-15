Стало известно, когда РФ и Турция будут решать вопрос о ввозе томатов

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Харбин (Китай), 15 июня. Россия и Турция проведут специальные консультации по вопросу ввоза в Россию турецких томатов. Как заявил заместитель министра экономического развития РФ Алексей Груздев, вопрос будут решать с учетом интереса российских производителей.

На полях четвертого российско-китайского ЭКСПО Груздев напомнил, что вопрос о ввозе томатов изначально был обозначен Россией и Турцией как отдельная тема. Проблему будут решать отдельно, поскольку «должны быть учтены экономические условия и интересы российских производителей». По данному вопросу стороны проведут соответствующие консультации, сообщает РИА Новости.

Напомним, Россия ввела эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. 2 июня было опубликовано постановление правительства РФ, отменяющее запрет на поставки всех турецких продуктов, кроме томатов.