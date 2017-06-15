В Ленобласти четвероклассник найден повешенным на крыльце бани

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 15 июня. Ученик четвертого класса найден повешенным на крыльце бани в Ленинградской области. Об этом сообщает ОМВД России по Тосненскому району.

Как стало известно ФАН, в минувшую среду в 13.30 в поселке Ульяновка Ленинградской области, на участке дачного дома, расположенного по улице Пролетарской, найден повешенным на веревке, перекинутой через балку крыльца бани, труп мальчика 2006 года рождения.

Известно, что ученик четвертого класса на учете не состоял, семья благополучная.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.