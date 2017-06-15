Новороссия сегодня: Мариуполь на грани, обстрел ДНР, грузинские снайперы в ВСУ

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Донбасс, 15 июня. ВСУ бьют со школьных дворов. USA ID «воспитывает» патриотов в Мариуполе. Исламисты ВСУ и грузинские наемники. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Ситуация на фронте

Ситуация в зоне конфликта на Юго-Востоке Украины обостряется с каждым днем. Разведка народных республик фиксирует факты переброски тяжелой наступательной техники и запрещенных вооружений по всей линии боевого соприкосновения. Количество обстрелов мирных городов возрастает.

Всего за минувшие сутки было выпущено более полутора тысяч артиллерийских снарядов и мин по 26 населенным пунктам ДНР и ЛНР.

«Правый сектор»* ударил по Ольгинке

Оккупированный киевскими силовиками поселок Ольгинка на юге ДНР 12 и 13 июня был обстрелян подразделениями ДУК «Правый сектор» (запрещена в РФ) из крупнокалиберной артиллерии, дислоцирующимися в зоне ответственности 30 омбр (отдельная механизированная бригада) ВСУ, сообщили в донецком командовании.

Артиллерия ВСУ на школьном дворе

Разведка ДНР фиксирует факты применения боевиками ВСУ и Нацгвардии запрещенных минскими договоренностями вооружений. Националисты осуществляют обстрелы из жилых районов населенных пунктов, с территории школ, детских садов, промышленных предприятий, подвергая угрозе жизни простых мирных граждан.

В последних опубликованных отчетах миссии ОБСЕ зафиксированы факты нахождения тяжелой техники и вооружений украинских силовиков вне мест хранения и в пределах зон безопасности.

Мариуполь: экологическая катастрофа, тотальная безработица и воспитание нацистов

В столице ДНР накануне прошел Форум спасения Мариуполя. Координатор форума, общественный деятель Ирина Попова поделилась информацией о реальном положении в оккупированном городе, ранее бывшим промышленным гигантом страны.

В Мариуполе катастрофическими темпами снижается производство. Мощности металлургических комбинатов «Азовсталь» задействованы не более чем на 55%, а мощности ММК им. Ильича — на 50%. ММК имени Ильича находится на грани остановки, 27 тысяч его сотрудников могут остаться без работы.

Вследствие отсутствия экологических программ, отходы производства «Азовстали» привели к образованию шламовой горы в Азовском море. Строительные, донноуглубительные работы в мариупольском порту по созданию зернового терминала приводят к незаконному массированному выбросу скопившегося мусора в море, а потом размываются морскими течениями и черной жирной грязью заволакивают побережья и мелководье Тараньей бухты.

Убийство мирных ради «вброса»

В командовании ВС ДНР сообщили новые подробности подлого убийства пожилой женщины снайпером с позиций ВСУ под Саханкой ДНР. Пригода Вера Алексеевна 1939 года рождения была застрелена выстрелом, произведенным снайпером из состава исламского батальона, находящегося в зоне ответственности 36 обр МП (отдельная гвардейская бригада морской пехоты) ВСУ.

С целью разобраться в мотивах зверского убийства пожилой женщины корреспондент ФАН побеседовал с собственным источником в министерстве обороны ДНР, который сообщил следующее:

«В районе Широкино (юг ДНР, — Прим. ФАН) дислоцируется исламский батальон. Там же располагаются и наемники из Грузии, в том числе женщины-снайпера. Часть из них была переброшена под Марьинку (оккупированный ВСУ город к юго-западу от Донецка — Прим. ФАН), часть осталась под Мариуполем».

Мотивом убийства, по информации собеседника, послужила острая необходимость командования ВСУ организовать ложный информационный повод с использованием инструментов социальных сетей для последующего обвинения в убийстве мирной жительницы «пьяных ополченцев ДНР».

«Данное сообщение готовилось для сводок ГУР МОУ (Главного управления разведки министерства обороны Украины — Прим. ФАН). То есть ради «вброса» ложной информации, снайпер убил женщину. Они попытались это преподнести, как беспредел военных ДНР», — подытожил источник.

* Организация запрещена на территории РФ.