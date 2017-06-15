Аэропорт Брюсселя полностью закрыт из-за пожара и блэкаута

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Брюссель, 15 июня. По данным бельгийских СМИ, международный аэропорт Брюсселя полностью блокирован из-за пожара и отключения электричества. Сотни пассажиров брюссельского аэропорта вынуждены ждать снаружи.

#brusselsairport panne toujours en cours. Tout le monde doit attendre dehors pic.twitter.com/zoA3ZKN9Fg — simK (@simK_be) June 15, 2017

«Без сомнения пожар, полное отключение электричества и, как результат, компьютерный сбой парализуют национальный аэропорт», — сообщила бельгийская телерадиокомпания RTL, отмечая, что аэропорт блокирован примерно с 5 часов утра.

Stroompanne op luchthaven van Zaventem, reizigers gestrand, geen vluchten #vrtnieuws pic.twitter.com/Ef55CVmHCi — inge van meensel (@ingevanmeensel) June 15, 2017

Впоследствии стало известно, что электроснабжение аэропорта удалось восстановить и пассажиров постепенно стали впускать в здание. По последним данным, отключение электроэнергии привело к множественным задержкам в отправлении рейсов, на прибывающие рейсы отключение не повлияло.