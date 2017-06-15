Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Аэропорт Брюсселя полностью закрыт из-за пожара и блэкаута
Triangle Created with Sketch.

Аэропорт Брюсселя полностью закрыт из-за пожара и блэкаута

9:03  15 Июня 2017
152

Аэропорт Брюсселя полностью закрыт из-за пожара и блэкаута

Брюссель, 15 июня. По данным бельгийских СМИ, международный аэропорт Брюсселя полностью блокирован из-за пожара и отключения электричества. Сотни пассажиров брюссельского аэропорта вынуждены ждать снаружи.

«Без сомнения пожар, полное отключение электричества и, как результат, компьютерный сбой парализуют национальный аэропорт», — сообщила бельгийская телерадиокомпания RTL, отмечая, что аэропорт блокирован примерно с 5 часов утра.

Впоследствии стало известно, что электроснабжение аэропорта удалось восстановить и пассажиров постепенно стали впускать в здание. По последним данным, отключение электроэнергии привело к множественным задержкам в отправлении рейсов, на прибывающие рейсы отключение не повлияло.

Валентин Меликов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть