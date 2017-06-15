Пожар возник после падения частей стартовавшей с «Байконура» ракеты, есть жертвы

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Астана, 15 июня. Один человек погиб и один получил повреждения при пожаре в Карагандинской области, возникшего при падении фрагментов стартовавшей с Байконура ракеты-носителя «Союз-2.1а». Об этом в четверг рассказал официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

Он отметил, что в минувшую среду в 19.25 поступило сообщение о том, что возник пожар в степи в районе шоссе Жезказган — Кызылорда.

По его словам, в результате пожара от полученных ранений погиб гражданин 1964 года рождения, а мужчину 1968 года рождения экстренно доставили в медицинское учреждение. Мужчины собирали отделяемые части ракет-носителей, сообщает «Интерфакс».

Иманкулов также добавил, что в устранении пожара принимали участие 61 человек и 22 единицы техники.

В ночь на четверг пожар удалось потушить.