Суд в Сахалине отказал семье Хорошавина в пересмотре конфискации имущества

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Южно-Сахалинск, 15 июня. Областной суд Сахалина повторно отказал в возобновлении судебного дела о конфискации движимого и недвижимого имущества бывшего губернатора острова Александра Хорошавина. Представитель защиты экс-губернатора, получившего, по версии следствия, взяток на полмиллиарда рублей, адвокат Ольга Артюхова заявила, что защита обжалует данное решение.

«Накануне прошло заседание коллегии областного суда, нам отказано в удовлетворении заявления. Данное решение мы будем обжаловать», — рассказал Артюхова ТАСС.

В возвращении гражданского дела в производство было отказано несмотря на то, что ранее Конституционный суд в связи с ходатайством адвокатов экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина постановил, что не подлежащее регистрации имущество — такое, например, как ювелирные украшения — не подлежит изъятию, поскольку невозможно доказать, что оно было приобретено на доходы, полученные преступным путем.