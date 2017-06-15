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КНДР требует от Южной Кореи вернуть своих похищенных граждан
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КНДР требует от Южной Кореи вернуть своих похищенных граждан

8:27  15 Июня 2017
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КНДР требует от Южной Кореи вернуть своих похищенных граждан

Пхеньян, 15 июня. КНДР потребовала от Сеула вернуть на родину похищенных в прошлом году спецслужбами Южной Кореи граждан народной республики.

В заявлении, опубликованном в центральной газете, подчеркивается, что до возвращения своих граждан Пхеньян «исключает возможность реализации каких-либо совместных гуманитарных проектов». Это может коснуться также предстоящей встречи семей и родственников Севера и Юга, разделенных Корейской войной 1950-53 годов.

Речь идет о 12 северокорейских официантах, работавших в принадлежавшем КНДР ресторане в китайском городе Нинбо (провинции Чжэцзян). В апреле 2016 года их нелегально вывезли из КНР в Таиланд, а затем самолетом переправили в Южную Корею. К этому ресторану, по версии СМИ КНДР, проявляло большой интерес Национальное агентство разведки Южной Кореи.

Как сообщает ТАСС, по мнению властей Южной Кореи, северокорейские граждане являются перебежчиками. 

#кндр #южнаякорея
Олеся Волкова
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