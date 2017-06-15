Молодого мужчину задержали в аэропорту Сиднея при попытке отправиться в Сирию

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Сидней, 15 июня. 22-летнего молодого человека задержали полицейские в аэропорту австралийского города Сидней. Его подозревают в попытке улететь в Сирию. Предполагают, что там он собирался принимать участие в боевых действиях на стороне боевиков, которые завербовали его через Интернет.

По данным телеканала «Би-Би-Си», мужчина был задержан сегодня утром, угрозы для аэропорта и пассажиров он не представлял. В ближайшее время полиция намерена провести тщательное расследование и предъявить обвинение молодому человеку.