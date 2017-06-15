Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Молодого мужчину задержали в аэропорту Сиднея при попытке отправиться в Сирию
Triangle Created with Sketch.

Молодого мужчину задержали в аэропорту Сиднея при попытке отправиться в Сирию

8:26  15 Июня 2017
239

Молодого мужчину задержали в аэропорту Сиднея при попытке отправиться в Сирию

Сидней, 15 июня. 22-летнего молодого человека задержали полицейские в аэропорту австралийского города Сидней. Его подозревают в попытке улететь в Сирию. Предполагают, что там он собирался принимать участие в боевых действиях на стороне боевиков, которые завербовали его через Интернет.

Молодого мужчину задержали в аэропорту Сиднея при попытке отправиться в Сирию

По данным телеканала «Би-Би-Си», мужчина был задержан сегодня утром, угрозы для аэропорта и пассажиров он не представлял. В ближайшее время полиция намерена провести тщательное расследование и предъявить обвинение молодому человеку.  

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть