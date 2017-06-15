Силуанов рассказал, что повышение ставки ФРС не повлияет на экономику РФ

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Повышение базовой процентной ставки Федеральным резервом США не окажет существенного влияния на российскую экономику. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он также отметил, что подобное решение американского рыночного регулятора было вполне ожидаемым.

«Решение ФРС ожидаемое, и оно не окажет существенного влияния на российскую экономику, которая устойчива к конъюнктурным изменениям на сырьевых рынках и рынках капитала. Россия имеет позитивные макроэкономические показатели, крепкий платежный баланс, устойчивый бюджет», — подчеркнул министр.

И еще повысят

По итогам июньского заседания, комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США повысил базовую процентную ставку до 1–1,25% с 0,75–1% годовых. Это второе повышение ставки ФРС в этом году. До 0,75–1% американский рыночный регулятор поднял ставку в марте 2017 года.

Ранее темпы повышения процентной ставки были медленнее — по одному разу в 2016 и 2015 годах. В 2007–2008 годах регулятор постепенно понижал ставку, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.

При этом большинство членов комитета по открытым рынкам ФРС по итогам июньского заседания прогнозируют еще одно повышение базовой ставки в нынешнем году, до среднего уровня в 1,375%.

«Оснований для рисков по оттоку капитала нет, рубль по-прежнему является привлекательной валютой для инвесторов, в том числе иностранных», — рассказал министр финансов РФ.

По мнению Силуанова, повышение ставки ФРС также не должно повлиять на решение России по размещению евробондов и на планы по заимствованию на зарубежных рынках трех миллиардов долларов.

«Ожидаем интерес иностранных инвесторов к нашим бумагам. Повышение ставки ФРС будет иметь минимальный эффект на их доходность», — считает он.

В 2017 году министерство финансов России планирует замещение евробондов на общую сумму семь миллиардов рублей, в том числе продажу бумаг нового выпуска на три миллиарда долларов и обмен некоторых старых выпусков на новый еще на четыре миллиарда.

Вышли из кризиса

Ранее глава Федеральной резервной системы США Джаннет Йеллен заявила о том, что американская экономика окончательно вышла из кризиса.

«Властям удалось добиться поставленных целей по безработице, инфляции и потреблению, поэтому ФРС должна продолжить политику стабилизации в области повышения ставки», — пояснила она.

Йеллен отмечала, что инфляция в США уже перешагнула уровень в два процента и составляет 2,1%, а уровень безработицы упал ниже отметки в пять процентов — 4,5%.

«То есть мы достигли всего того, что было поручено нам Конгрессом США… Экономика США чувствует себя здоровой», — сказала она.

При этом Йеллен отметила, что надо быть уверенным в том, что экономика страны находится в стабильном состоянии.

«Нельзя жать на газ и ускорять политику ужесточения… И не будем ждать слишком долго. Если экономика перегреется, мы не хотим быть в позиции, когда придётся ускорять это процесс», — добавила глава ФРС.

А что рубль?

В настоящий момент на фоне повышения ставки ФРС курс рубля незначительно просел — на 0,56%. ( По данным Московской биржи доллар сейчас поднялся до 57,4 рублей – Прим. ФАН)

По мнению аналитиков за лето курс вырастет до 59–60 рублей за доллар.

«Доллар вряд ли опустится ниже 59 рублей. Еще до повышения процентной ставки страны столкнулись с понижением цен на нефть, так как не все члены ОПЕК выполняют установленные ранее ограничения. Скорее всего, ослабление рубля последует за этим, а цены на нефть могут упасть еще немного ниже — или, по крайней мере, не вырасти до уровня, на котором они находились еще месяц или два назад», — сообщил «Газете.Ru» заместитель директора института «Центр развития» ВШЭ Валерий Миронов.

Кроме того, дополнительным негативным сигналом для инвесторов может стать расширение санкций против России.

Напомним, что сегодня американский Сенат большинство голосов одобрил поправки к законопроекту по санкциям против Ирана.

Принятое Сенатом положение предполагает, что максимальный срок рыночного финансирования российских банков сократится с трех месяцев до двух недель, а компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Кроме того, в течение 180 дней после введения поправок глава Минфина США должен представить в Конгресс доклад о возможных последствиях распространения санкций на суверенный долг России.