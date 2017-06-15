Путин рассказал об улучшении ситуации с детскими садами в России

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Москва, 15 июня. Глава российского государства Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал о ситуации с детскими садами в России.

«С детскими садами мы решаем вопрос. На 98% закрыта проблема с садами, но есть и нюансы. Для молодых мам нужны ясли. Нужен целый набор мер. У нас сегодня запланирована встреча с правительством РФ, будем решать, но этот набор будет предложен», — заявил Путин.

Напомним, президент России Владимир Путин проводит юбилейную, 15-ю по счету, прямую линию и отвечает на вопросы россиян. Российский лидер заявил, что прямая линия помогает ему понять настроения в обществе.