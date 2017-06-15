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Политика
Путин напомнил россиянам, что Столыпин — это не только реформы
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Путин напомнил россиянам, что Столыпин — это не только реформы

12:43  15 Июня 2017
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Путин

Москва, 15 июня. Глава российского государства Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос жителя Владивостока относительно того, «что творится с дальневосточным гектаром», а также прокомментировал слова россиянина о Петре Столыпине. 

«Про Столыпина вспомнили к месту, были так называемые столыпинские галстуки — это виселицы, но надо не забывать все то положительное, что он сделал для страны. У нас, правда, смертная казнь не применяется, это хорошо», — заметил Путин.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин готовился к прямой линии беспрерывно на протяжении двух суток, отметив, что сам был свидетелем этого. 

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Дана Балан
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