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Политика
Россия всю свою историю живет под санкциями — Путин
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Россия всю свою историю живет под санкциями — Путин

12:27  15 Июня 2017
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Путин

Москва, 15 июня. Глава Российской Федерации Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, готова ли Россия жить под санкциями десятилетия. 

«Когда наши партнеры чувствовали в нашем лице конкурентов, то под разными предлогами вводились ограничения. Ничего нет удивительного. Мы знаем, что в сенате США сейчас снова возник этот вопрос. На голом месте начали говорить об этих санкциях. Не было бы Крыма — придумали бы что-то другое для сдерживания России. Отразились на нас санкции  — да, кардинально — не думаю», — подчеркнул Путин.

Ранее стало известно, что за 24 часа до прямого эфира организаторы приняли порядка 2 млн вопросов для российского президента.

#владимир путин #путин #россия #прямаялиния
Дана Балан
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