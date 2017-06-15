Россия всю свою историю живет под санкциями — Путин

Москва, 15 июня. Глава Российской Федерации Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, готова ли Россия жить под санкциями десятилетия.

«Когда наши партнеры чувствовали в нашем лице конкурентов, то под разными предлогами вводились ограничения. Ничего нет удивительного. Мы знаем, что в сенате США сейчас снова возник этот вопрос. На голом месте начали говорить об этих санкциях. Не было бы Крыма — придумали бы что-то другое для сдерживания России. Отразились на нас санкции — да, кардинально — не думаю», — подчеркнул Путин.