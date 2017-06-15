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Экономика
Путин: Объективные данные говорят о рецессии в российской экономике
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Путин: Объективные данные говорят о рецессии в российской экономике

12:09  15 Июня 2017
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Путин: Объективные данные говорят о рецессии в российской экономике

Москва, 15 июня. Глава российского государства Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что экономический кризис практически закончился.

«Хочется послать позитивный сигнал в общество, но вдруг произойдет где-то сбой. Мы должны основываться на объективных данных. Рецессия преодолена, мы пришли к периоду роста», — подчеркнул президент. 

Напомним, прямая линия — 2017 уже 15-я на счету лидера РФ. Ежегодно Путин общается с гражданами России и дает ответы на различные вопросы.

#путин #россия #москва #прямаялиния
Дана Балан
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