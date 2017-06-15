Сырое лето: синоптики обещали Москве резкое похолодание и дожди

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Москва, 15 июня. Погода в четверг вновь не порадует москвичей: синоптики предупредили о понижении температуры воздуха и дождях. Столбик термометра не поднимется выше 12 градусов тепла.

Погоду в столице определяет прочно установившийся в центральной части России циклон, который принес с собой дожди и похолодание. Несмотря на то, что атмосферное давление близко к норме, небо над Москвой будет плотно затянуто тучами. Скорость ветра не превысит 5–10 метров в секунду.

15 июня, предупреждают синоптики, станет самым холодным днем текущей недели — уже завтра погода в столице должна улучшиться. Летней погоды москвичи смогут дождаться к выходным — в субботу и воскресенье ожидается до 22–24 градусов тепла и солнечная погода.