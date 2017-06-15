Несовершеннолетняя забеременела от отчима-педофила в Якутии

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Якутск, 15 июня. Практически полгода житель республики Саха насиловал свою падчерицу. 14-летняя девочка была запугана и молчала об этом, пока не забеременела.

По данным ФАН, в настоящее время 43-летний мужчина стал фигурантом дела по статье «Изнасилование несовершеннолетней». Когда тайное стало явным, он хотел покончить с собой.

По данным следствия, ранее судимый мужчина с 1 июля по 31 декабря прошлого года насиловал свою падчерицу, которой на тот момент было 14 лет. Он постоянно ей угрожал, чтобы она не рассказывала об этом, и девочка его слушалась. Ни мать, ни родные не знали об изнасилованиях, пока несовершеннолетняя не забеременела.

«Беременность девочки была выявлена медработниками. Установлено, что мать девочки была вынуждена работать в другом населенном пункте, оставляя дочь с неработающим мужем, чем тот и пользовался. Когда стартовала проверка по данному делу, подозреваемый скрылся. Позже его нашли на кладбище у могилы отца с ружьем. После задержания он пояснил, что хотел застрелиться», — сообщили в СУ СК по республике Саха (Якутия).

Сейчас педофил находится в изоляторе, свою причастность к преступлению он отрицает. Ранее он был неоднократно судим, в том числе и за убийство, поэтому следователь будет настаивать на мере пресечения в виде заключения под стражу. Назначен ряд экспертиз, в ходе которых будет собрана доказательная база.