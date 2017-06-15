Все министры правящей коалиции правительства Румынии подали в отставку 

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Бухарест, 15 июня. Правительство Румынии может лишиться всех своих министров из числа правящей коалиции. В нее входят Социал-демократическая партия (СДП) и Альянс либералов и демократов (АЛД).

Накануне вечером они решили покинуть свои кресла. При этом премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну отказался увольняться и сказал, что пока официальных заявлений от членов кабмина не получал. Он заявил, что намерен остаться на своем посту до того момента, пока президент страны Клаус Йоханнис не найдет ему замену.

Как пишут местные СМИ,социал-демократы обвинили премьера в невыполнении программы правительства и накануне единогласно проголосовали за отзыв поддержки кабинета Гриндяну.