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Долгожданный бой состоится: Мейвезер подтвердил проведение поединка с Макгрегором
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Долгожданный бой состоится: Мейвезер подтвердил проведение поединка с Макгрегором

8:10  15 Июня 2017
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Долгожданный бой состоится: Мейвезер подтвердил проведение поединка с Макгрегором

Вашингтон, 15 июня. Долгожданный поединок между американским боксером Флойдом Мейвезером-младшим и ирландским спортсменом MMA Коннором Макгрегором пройдет 26 августа в Лас-Вегасе. Об этом The Money сообщил в своем микроблоге в социальной сети Twitter. 

По словам 40-летнего американца, бой действительно состоится в конце августа, пишут «Известия».  

«Это официально», — написал он.

Напомним, до официального решения Мейвезер сообщил, что считает минимальным гонораром за бой с ирландцем $100 млн, самому Макгрегору положено порядка $15 млн за организацию поединка и продажу прав на трансляции.

Однако Макгрегор заявлял, что также хочет получить за бой с Мейвезером $100 млн.

 

#бокс #бой #лас-вегас #мейвейзер #макгрегор
Дана Балан
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