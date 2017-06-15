Долгожданный бой состоится: Мейвезер подтвердил проведение поединка с Макгрегором

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Вашингтон, 15 июня. Долгожданный поединок между американским боксером Флойдом Мейвезером-младшим и ирландским спортсменом MMA Коннором Макгрегором пройдет 26 августа в Лас-Вегасе. Об этом The Money сообщил в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

По словам 40-летнего американца, бой действительно состоится в конце августа, пишут «Известия».

«Это официально», — написал он.

Напомним, до официального решения Мейвезер сообщил, что считает минимальным гонораром за бой с ирландцем $100 млн, самому Макгрегору положено порядка $15 млн за организацию поединка и продажу прав на трансляции.

Однако Макгрегор заявлял, что также хочет получить за бой с Мейвезером $100 млн.