Долгожданный бой состоится: Мейвезер подтвердил проведение поединка с Макгрегором
Вашингтон, 15 июня. Долгожданный поединок между американским боксером Флойдом Мейвезером-младшим и ирландским спортсменом MMA Коннором Макгрегором пройдет 26 августа в Лас-Вегасе. Об этом The Money сообщил в своем микроблоге в социальной сети Twitter.
По словам 40-летнего американца, бой действительно состоится в конце августа, пишут «Известия».
«Это официально», — написал он.
Напомним, до официального решения Мейвезер сообщил, что считает минимальным гонораром за бой с ирландцем $100 млн, самому Макгрегору положено порядка $15 млн за организацию поединка и продажу прав на трансляции.
Однако Макгрегор заявлял, что также хочет получить за бой с Мейвезером $100 млн.