Алкоголь в общественных местах может обернуться для россиян принудительным лечением

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Москва, 15 июня. Граждан, распивающих спиртные напитки в запрещенных законом местах, предлагают отправлять на медицинское освидетельствование. Если в ходе процедуры эксперты выявят у нарушителей алкоголизм, то им придется пройти принудительное лечение.

Член комитета Госдумы по охране здоровья и координатор Центра ОНФ по мониторингу качества и доступности здравоохранения Николай Говорин предложил дополнить новый федеральный закон о принудительном лечении алкоголизма нормой, согласно которой распивающих алкоголь в неположенных местах предлагается отправлять на освидетельствование для выявления алкоголизма.

В настоящее время единственное, что грозит за распитие алкоголя в неположенных местах, штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей.

По мнению депутата, сообщает RT, перед составлением протокола об административном правонарушении следует доставлять любителей спиртного на осмотр к специалистам. Если будет установлена патология, алкоголиков будут отправлять на принудительное лечение.