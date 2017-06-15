Интрига по-киевски: глава МИД Украины анонсировал встречу Порошенко и Трампа, не назвав даты

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Глава МИД Украины Павел Климкин подтвердил запланированную встречу украинского президента Петра Порошенко с лидером США Дональдом Трампом. Главы Украины и США планируют обсудить вопросы давления на Россию по выполнению минских соглашений и предоставления международному сообществу «доступа к оккупированному Крыму», об этом он рассказал украинскому изданию «Сегодня».

«Известно то, что встреча состоится. Конечно, мы ее готовим», — сказал он.

Правда, точной даты переговоров глава украинского внешнеполитического ведомства не назвал, не став отбирать хлеб у пресс-секретаря Петра Порошенко.

«Должны подержать интригу, я же не могу у своего друга Свята Цеголко забирать работу, он сделает соответствующее объявление в ближайшее время, конечно синхронно с нашими американскими друзьями. Но работаем над содержательной частью встречи. В принципе этому были посвящены последние мои визиты в Вашингтон», — пояснил Климкин.

Правда, ряд СМИ все-таки сообщили, что украинский лидер, возможно, отправится в США с государственным визитом на следующей неделе. Тогда, вероятно, он и сможет встретиться с президентом США.

Сам Климкин ранее заявлял, что «с точки зрения восприятия» считает важным, чтобы с Петром Порошенко Дональд Трамп успел поговорить раньше, чем с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, что встреча российского и американского лидеров запланирована на полях саммита «Большой двадцатки» в Германии, который состоится 7-8 июля.

Главный редактор украинского издания «Гордон» Алеся Бацман также интригу держать не стала и написала на своей странице в социальной сети Facebook, что Дональд Трамп примет украинского лидера 20 июня.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высмеял в своем Twitter слова главы украинского внешнеполитического ведомства об интриге, написав, что весь вопрос заключается в том, примет ли вообще президент США своего украинского коллегу.

«Интригу держит не Киев», — заключил сенатор.

Климкин:"Мы должны выдержать интригу". Это он о встрече Порошенко с Трампом. Вся интрига в том, примет ли его Трамп. Интригу держит не Киев. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 14, 2017



Но, несмотря на туман, покрывающий дату встречи президентов США и Украины, глава украинского МИД уже рассказал, что главной темой беседы политических лидеров станут двусторонние отношения и, традиционно, давление на Россию.

«Конечно, главный вопрос – это то, что мы можем сделать вместе со всеми нашими друзьями, с американскими друзьями и с Европейским союзом, с «Большой семеркой», чтобы давить на Россию выполнить Минские соглашения. Каким образом мы будем держать наш фронт по отношению к оккупированному Крыму и что мы можем сделать для того, чтобы, в конце концов, международное сообщество имело доступ к оккупированному Крыму», – заявил Климкин.

По его словам, Петр Порошенко также затронет в беседе с Дональдом Трампом и вопрос помощи украинским реформам.

«И это помощь украинским реформам, то, что у нас есть полиция, это благодаря нашим американским друзьям. То, что у нас есть система борьбы с коррупцией, это также много в чем благодаря им. Должны идти дальше и конечно не могу обойти безопасное сотрудничество. Без безопасного взаимодействия мы не можем себе представить любой серьезный разговор», — сказал он.

Глава МИД Украины также добавил, что у Петра Порошенко запланированы встречи и с другими мировыми лидерами.

«Будет еще несколько встреч. Эта действительно дипломатическая и политическая активность сфокусирована на том, что президент недавно виделся с канцлером Германии, будет видеться и с президентом Франции. Будут другие встречи, в частности в Брюсселе. Таким образом, сейчас у нас период очень сконцентрированной и сфокусированной политической активности», — отметил Климкин.

Ранее также прозвучало оптимистичное заявление главы украинской дипломатии о том, что Украина станет членом НАТО следом за Черногорией.

По его мнению, расширенное партнерство Украины с НАТО является открытой дверью на пути в альянс.

«Флаг Черногории в НАТО — политика открытых дверей альянса в действии. Без сомнения, расширенное партнерство Украины с НАТО приведет к такому же результату», — считает Климкин.

Напомним, 5 июня Черногория официально стала 29-м членом НАТО. Сегодня состоялась церемония поднятия флага Черногории над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе. В торжественной церемонии приняли участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также президент Черногории Филип Вуянович.