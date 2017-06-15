Ученые объяснили, почему обязательно нужно есть черешню

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Вашингтон, 15 июня. Американские ученые пришли к выводу, что регулярное употребление черешни весьма благотворно сказывается на человеческом организме.

Присутствующий в ней бета-кератин защищает зрение, витамин С и мелатонин укрепляют здоровье, улучшают процессы памяти и нормализуют обмен веществ. Более того, эта ягода способна предотвратить даже развитие онкологических заболеваний, укрепить сердечно-сосудистую систему и снизить зашлакованность организма, пишут СМИ.

Ученые посчитали, что для положительного воздействия черешни необходимо употреблять не менее трех килограммов ягод в год.