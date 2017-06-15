Защитник «Химок» Швед подвел итоги сезона в Единой Лиге ВТБ

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Москва, 15 июня. Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед провел лучший сезон в своей карьере, став самым ценным игроком Единой лиги ВТБ. Баскетболист подвел итоги завершившегося сезона.

По словам игрока, этот сезон был очень тяжелый, поскольку произошла большая ротация. В межсезонье в команду пришли пять баскетболистов, с которыми наладилась химия и понимание лишь в конце сезона.

«Победы над «Енисеем» и «Зенитом» были очень приятными. В целом было больше положительных моментов, чем отрицательных», — рассказал 27-летний Швед.

Он также рассказал, что четвертый матч полуфинальной серии с сине-бело-голубыми, в котором он набрал 33 очка, был хорошим, но не самым лучшим. А действительно запоминающимся поединком стала пятая игра с дружиной Василия Карасева, пишут «Известия».

Напомним, «Химки» вышли в финал Единой Лиги ВТБ, где всухую уступили московскому ЦСКА (0:3). Армейцы стали семикратными победителями турнира.