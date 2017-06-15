Ученые предрекли скорое уничтожение бассейну Амазонки

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Нью-Йорк, 15 июня. Международная группа исследователей из Бразилии, Великобритании, Германии, Соединенных Штатов и Сингапура объявила, что индекс экологической уязвимости DEVI для многих территорий бассейна Амазонки в настоящее время составляет более 60 — на этой шкале 100 означает полное уничтожение экосистемы.

Наиболее пострадавшие от вторжения человека части Амазонской низменности, относящиеся к притоку Амазонки Мадейре, имеют индекс экологической уязвимости более 80 — эти области катастрофически пострадали от экологического воздействия гидроэлектростанций «Санту-Антониу» и «Жирау». При этом, как сообщает Lenta.ru, в бассейне Амазонки планируется размещение в общей сложности 428 гидроэлектростанций, что, как считают исследователи, способно привести к полному уничтожению экосистемы.

Основными врагами экосистемы Амазонии являются вырубка лесов при строительстве, изменение русла рек и эрозия, которые вместе приводят к катастрофическому снижению биоразнообразия.