КНР запустила в космос рентгеновский телескоп для изучения черных дыр

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Пекин,15 июня. В Поднебесной запущен в космос рентгеновский телескоп Hard X-ray Modulation Telescope, с помощью которого китайские ученые смогут на новом уровне изучать черные дыры.

Как сообщает РИА Новости, научно-космический объект обладает уникальными способностями, с помощью которых астрономы попытаются разгадать такие тайны, как эволюция черных дыр и сильные магнитные поля нейтронных звезд.

Добавим, что рентгеновский телескоп был запущен в космос в четверг 15 июня в 11 часов дня по местному времени. Комический аппарат будет работать на орбите Земли на высоте 550 километров.