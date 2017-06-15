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Политика
Путин объяснил важность «пакета Яровой» для борьбы с ИГИЛ
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Путин объяснил важность «пакета Яровой» для борьбы с ИГИЛ

8:00  15 Июня 2017
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Путин объяснил важность «пакета Яровой» для борьбы с ИГИЛ

Москва, 15 июня. Глава российского государства Владимир Путин объяснил, что «пакет Яровой» крайне нужен для борьбы с терроризмом. Об этом он заявил в интервью известному голливудскому сценаристу и режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на американском телеканале Showtime. 

По словам Путина, в Сирийской Арабской Республике на сегодняшний день, к огромному сожалению, на стороне террористов «Исламского государства»* (деятельность запрещена в России по решению Верховного суда) воюют 4,5 тысячи российских граждан, а также тысячи граждан из среднеазиатских стран и стран СНГ.

Глава РФ отметил, что данные люди «имеют свои связи в России», поскольку только в минувшем году российские спецслужбы пресекли 45 терактов. 

Ранее Путин объяснил важность связи между Москвой и Вашингтоном для взаимодействия в Сирии. 

* Организация запрещена на территории РФ.

#путин #россия #сирия #иг #игил #яровая #закон #пакетяровой
Дана Балан
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