Путин объяснил важность «пакета Яровой» для борьбы с ИГИЛ

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Москва, 15 июня. Глава российского государства Владимир Путин объяснил, что «пакет Яровой» крайне нужен для борьбы с терроризмом. Об этом он заявил в интервью известному голливудскому сценаристу и режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на американском телеканале Showtime.

По словам Путина, в Сирийской Арабской Республике на сегодняшний день, к огромному сожалению, на стороне террористов «Исламского государства»* (деятельность запрещена в России по решению Верховного суда) воюют 4,5 тысячи российских граждан, а также тысячи граждан из среднеазиатских стран и стран СНГ.

Глава РФ отметил, что данные люди «имеют свои связи в России», поскольку только в минувшем году российские спецслужбы пресекли 45 терактов.

Ранее Путин объяснил важность связи между Москвой и Вашингтоном для взаимодействия в Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.