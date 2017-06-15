Российские ученые установили принцип лечения варикоза лазером

В Избранное

Скопировать

Владивосток, 15 июня. Сотрудники Дальневосточного университета определили принцип действия лазера при лечении варикозного расширения вен. Их открытие в дальнейшем может привести к упрощению процедуры, а главное — к ее удешевлению.

Доцент Школы биомедицины университета Артем Киселев, который участвовал в исследовании говорит, что основной эффект действия лазера достигается за счет кипения крови.

«Наши исследования показали, что эндотелий повреждается из-за температурного воздействия на кровь. Кипящая кровь создает объемные горячие струи, из-за которых стенка вены начинает закрываться», — поясняет ученый.

Пресс-служба университета подчеркивает, что если выводы ученых впоследствии подтвердятся, что использующийся сейчас в лазере циркулярный световод можно будет заменить на более простые торцевые светододы. Они гораздо дешевле, а значит процедура лечения варикоза может стать доступнее.



